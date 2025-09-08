СФР начал назначать пенсию новым категориям участников СВО в Челябинской области проактивно

Ее размер составляет от 17,7 тысячи до 30,4 тысячи рублей

Отделение СФР по Челябинской области начало проактивно, то есть без заявлений от человека, назначать пенсию новым категориям участников СВО. Речь идет о гражданах, которые пребывали в воинских и других формированиях и органах ЛНР и ДНР (включая Народную милицию Луганской Республики) или заключили контракт с организациями, содействующими ВС РФ, и получили инвалидность. Об этом рассказали в ведомстве.

Инвалидность должна быть подтверждена выпиской МСЭ и быть полученной:

— вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в результате боевых действий с 11 мая 2014 года;

— вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученного в связи с исполнением контракта на участие в боевых действиях с 30 сентября 2022 года.

Размер государственной пенсии в Челябинской области с учетом районного коэффициента 1,15 для граждан, получивших первую группу инвалидности в результате СВО, составляет 30 443 рубля. Выплаты инвалидам со второй группой — 25 369 рублей. За третью группу инвалидности пенсию устанавливают на уровне 17 758 рублей.

Пенсия подлежит ежегодной индексации.

Для ветеранов СВО, у которых есть нетрудоспособные члены семьи (например, несовершеннолетние дети), госпенсия по инвалидности выплачивается в повышенном размере. Доплату устанавливают не более чем за трех человек.

«Пенсии оформляются автоматически и для участников спецоперации. Это происходит в течение пяти рабочих дней после поступления данных в Отделение Соцфонда», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

При достижении пенсионного возраста ветераны СВО получают право на вторую пенсию. По линии Социального фонда им может быть назначена страховая пенсия по старости или от силового ведомства — пенсия за выслугу лет.