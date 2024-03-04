СФР изменит учет алиментов при назначении единого пособия на детей

Новые правила начнут действовать с лета

С 1 июня 2024 года изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Если алименты установлены судом, они будут учитываться в фактически уплачиваемом размере.

Если алименты установлены соглашением между родителями, то будут учитываться в том объеме, который указал родитель, но не менее 25% МРОТ на одного ребенка, 33% МРОТ на двоих детей и 50% МРОТ на трех и более детей.

Сейчас алименты учитывают по данным из заявления или из базы Федеральной службы судебных приставов.

При этом правила учета доходов для пар в разводе не изменятся.

«Если женщина развелась, то доходы бывшего супруга учитываться не будут. Даже если в расчетном периоде супруги были в браке, доходы бывшего супруга будут исключены», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

А если женщина заключила брак на момент подачи заявления, то доходы супруга будут учитываться в полной мере. Даже если брак был заключен не во время расчетного периода, отмечают в пресс-службе.