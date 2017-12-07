/ 421 случай заболевания пневмонией за неделю зафиксирован на Южном Урале

Вирусная инфекция активно распространяется в 29 муниципалитетах области.

Сезонные вирусные заболевания «подкосили» 24,6 тысяч человек на Южном Урале за минувшую неделю. Такие данные озвучили в региональном Роспотребнадзоре. Этот показатель превысил данные предыдущей недели на 7,4%. Сообщается, что случаев гриппа не зарегистрировано, однако рост заболеваемости ОРВИ зарегистрирован в 29 муниципальных образованиях Челябинской области.



Сохраняется сезонный подъем заболеваемости пневмонией. За 49 неделю 2017 года в области зарегистрировано 421 случай пневмонии, показатель составил 12,74 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 9,9%. В городе Челябинске зарегистрировано 154 случая, показатель составил 12,85 на 100 тысяч населения. В сравнении с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 10%. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей.



Во избежание заражения жителям Челябинской области рекомендуют:

— избегать контакта с больными людьми с признаками респираторной инфекции (насморком, кашлей, чиханием);

— соблюдать меры личной профилактики (тщательно мыть руки перед едой, по возвращении с улицы, а так же после пользования общими предметами);

— соблюдать режим работы и отдыха, не переутомляться, больше находиться на свежем воздухе, высыпайтесь;

— в закрытых помещениях обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярно проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами и проветривание.