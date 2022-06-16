Сезон тополиного пуха начался в Челябинске

Биологи дали прогноз, сколько он продлится в городе

По Челябинску активно разлетается тополиный пух. Белые «сугробы» уже можно встретить во дворах старых кварталов, на тротуарах и вдоль дорог. Автомобилисты из-за него стараются ездить с закрытыми окнами, а пешеходам приходится мириться с тем, что он попадает в глаза и щекочет нос. Как рассказал ИА «Первое областное» биолог ботанического сада ЧелГУ Павел Попков, сезон цветения тополя продлится в городе еще две с половиной недели.

«Обычно сезон начинается в последнюю неделю июня, но в этом году из-за чередования дождей с яркими солнечными днями пушащиеся тополя зацвели раньше. От этой проблемы никуда не уйти, и даже изменение погоды не поможет. Пух будет лететь еще две — две с половиной недели», — рассказал Павел Попков.





По словам биолога, спастись от него можно разве что отказавшись от озеленения Челябинска пушащимися видами тополей. В целом же дискомфорт от пуха эстетический.

«Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергии. Он гипоаллергенный. Но может захватывать частички пыльцы других растений, которые приводят к аллергии, — семена березы или полыни. Но надо понимать, что они и сами по себе легкие и хорошо распространяются ветром», — добавил Павел Попков.





Врачи рассказали, как избежать возможных проблем со здоровьем в этот период.

«Облегчить состояние поможет и соблюдение простых правил. Делайте влажную уборку два раза в день, возвращаясь с улицы, умывайтесь, принимайте душ и промывайте нос, а также стирайте уличную одежду, к которой может прилипнуть аллерген», — отметили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска.

Специалисты также советуют избегать попадания пуха в квартиру, офис, салон машины. Реже открывать окна или оборудовать их сеткой.

«Старайтесь без необходимости не выходить на улицу в сухую, жаркую и ветреную погоду, когда пуха в воздухе больше всего. Помните, что при высокой влажности и после дождя пуха в воздухе почти не бывает», — добавили в учреждении.





Тополиный пух чрезвычайно пожароопасен. Для борьбы с ним есть только один способ — поливать его водой, сметать в кучи и утилизировать.

«Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров, которые происходят не только вследствие детской шалости, но и от взрослой беспечности. В этот период необходимо особенно строго соблюдать следующие правила пожарной безопасности: запрещается поджигать тополиный пух и бросать в него горящие окурки», — предупредили в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска.





Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС по Копейску и Красноармейскому району Елена Абрамова напомнила, что за поджог пуха предусмотрено административное наказание.

«В случае если возгорание привело к значительному материальному ущербу или повлекло гибель людей (к примеру когда пламя с пуха перекинулось на жилой дом), виновникам пожара грозит уголовная ответственность», — рассказала Елена Абрамова.

Если вы стали очевидцем пожара, звоните 101 или 112.