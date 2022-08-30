Сезон осенней охоты на дичь открыли в Челябинской области

Охотникам напомнили о соблюдении необходимых правил, а также мер пожарной безопасности

В Челябинской области официально открыли сезон осенней охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. В пресс-службе министерства экологии региона напомнили о том, какие документы должен иметь при себе охотник, отправляясь в охотничьи угодья.

Так, охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, а также разрешение на добычу ресурсов. В случае если охота происходит в закрепленных охотничьих угодьях, необходима путевка.

«В целях безопасности запрещается стрелять „на шум“, „на шорох“, по неясно видимой цели, а также по птице, взлетающей на уровне ниже 2,5 метра, и при ограниченном обзоре местности»,— добавили в ведомстве.

Охотников просят строго соблюдать меры пожарной безопасности в связи с установившейся в регионе сухой и жаркой погодой.