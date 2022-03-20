«Сейчас они в безопасности»: как живет Донбасс после прихода российской армии

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин побывал в деревнях, где недавно стояли националисты

Сегодня, как обещал, поделюсь своими впечатлениями от поездки на Донбасс. Сразу оговорюсь, что сознательно не фотографировал все подряд, поэтому фотографий будет немного.

При появлении колонны с гуманитарной помощью жители освобожденных сел и городов выходили на улицу, обступали нас со всех сторон. Самый волнующий вопрос: как обстановка в Мариуполе? И только потом: когда наладят связь, газ, воду, электричество...

И с мольбой в голосе, и со слезами на глазах: «Россия же не уйдет отсюда?!»

Они нас ждали восемь долгих лет. Кто-то говорит, что ждал все 30.

И плакали, и жаловались на притеснения, а то и на настоящие издевательства со стороны украинской власти.

По дороге в Талаковку повсюду следы войны: воронки и разбитые, расплющенные легковушки, брошенные блокпосты, окопы и блиндажи. Все обочины заминированы, о чем красноречиво говорят специальные знаки.

Конечно, разница между близкой к Мариуполю Талаковкой и находящимся в тылу Гранитным разительная. Талаковка частично разрушена, нет электричества, воды, связи, магазины закрыты. Из Гранитного ВСУшники ушли сами, все работает, и настроение жителей совсем другое: радостное, почти праздничное.

Хотя вопросов тоже много: про пенсии, обмен гривен на рубли.... Но главное — жилые дома целы, а коммуникации не нарушены.

Пункт временного размещения беженцев из Мариуполя. Люди в буквальном смысле прорывались под обстрелами со стороны ВСУ и нацистов. Многие бежали без теплой одежды, пешком и на разбитых автомобилях без покрышек и стекол — лишь бы убежать подальше от ада, устроенного нацистами мирным жителям.

Их загоняли в ледяные подвалы, замуровывали в собственных квартирах, сгоняли на этаж многоэтажного дома и заваривали двери... прикрывались ими как живым щитом. Расстреливали желающих воспользоваться гуманитарными коридорами. Расстреливали своих: отступающих и отказывающихся воевать....

Люди кричали. Кричали от боли и отчаяния. Многие потеряли кого-то из близких. У многих дети. Очень много детей...

И все они измождены жаждой, голодом и лютым морозом. Надо сказать, что нынешний март на юге России и на Донбассе аномально холодный. Даже мне, казалось бы привычному к уральским морозам человеку, на пронизывающем ветру было очень холодно.

И как луч света в беспросветном ужасе — первые встреченные ими российские солдаты. Они отдавали измученным жителям свои пайки, выводили из-под обстрелов даже ценой своих жизней. Люди, выходившие из подвалов после освобождения, ели снег, потому что не пили по несколько дней.

Сейчас они в безопасности. Пока это временное жилье, но там есть вода и еда, свет и тепло. А главное, там свои и о них заботятся.