Североатлантический циклон испортит погоду в Челябинской области 16 апреля

Местами пройдут дожди, а где‑то — со снегом

В среду, 16 апреля, во второй половине дня Челябинская область окажется под влиянием ложбины циклона. Температура пока практически не снизится, но местами уже пройдут дожди, в горах — с мокрым снегом. Ветер заметно усилится и будет достигать штормовых 20 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от +2 до +4°C, днем на порядок выше — от +12 до +14°C. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура составит от 0 до +5°C, в низинах опустится до −4°C. Днем градусники покажут от +10 до +15°C, на юге потеплеет до +18°C. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. В горных районах осадки ожидаются умеренными, временами с мокрым снегом. Ветер юго-западного направления с переходом на северо-западное, от 8 до 13 метров в секунду, порывы могут достигать от 15 до 20 метров в секунду.