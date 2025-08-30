Северо-западный ветер пригонит дожди в Челябинскую область 30 августа

Воздух прогреется максимум до +20°C

Сегодня, 30 августа, в Челябинской области будут дуть сильные северо-западные ветры, которые принесут небольшие осадки и обусловят прохладную погоду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +18°C. Пройдет слабый дождь. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

В Магнитогорске также ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется максимум до +18°C.

Градусники в Миассе покажут около +15°C. Пасмурно. Ближе к ночи вероятны умеренные осадки. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

В Златоусте и Трехгорном день выдастся дождливым и прохладным: столбики термометров поднимутся до +13°C. Ветер сохранится умеренным.

В Бредах тепло: синоптики обещают до +20°C. Но солнца будет мало, а ветер разгонится до 10 метров в секунду.

В Верхнеуральске сухо и до +17°C. Осадков не предвидится. Ветер северо-западный, до 7 метров в секунду.

В целом температурный фон в регионе будет варьироваться от +15 до +20°C. Преимущественно облачно, пройдут небольшие дожди. Ветер западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, локально порывы могут достигать 15 метров в секунду.