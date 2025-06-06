Северный ветер и кратковременные дожди ожидаются в Челябинской области 6 июня

Осадки пройдут преимущественно на юге региона

Сегодня, 6 июня, в Челябинской области будет умеренно тепло, но ветрено. Местами возможны кратковременные дожди. А на юг области могут обрушиться ливни, сообщили в региональном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +23°С. Переменная облачность, день пройдет без погодных сюрпризов. Ветер преимущественно северный, около 4 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске поднимутся до +17°С. Небольшой дождь должен закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, 5 метров в секунду.

Градусники в Миассе покажут около +21°С. День выдастся облачным с прояснением. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит +20°С. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру прояснится. Ветер северного направления, слабый.

Воздух в Бакале прогреется до +18°С. Облачно с прояснениями, без дождя. Ветер северный, 4 метра в секунду.

Температура в Бредах достигнет +23°С. Облачно с прояснением. Утром возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления, 8 метров в секунду.

Солнечная погода и 20°С тепла достанутся Верхнему Уфалею, Нязепетровску и Снежинску. Ветер северо-западный, слабый.

В целом в регионе ожидается от +19 до +24°С. Переменная облачность, локально пройдут кратковременные дожди. Жителям южных районов синоптики обещают ливни и грозы. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.