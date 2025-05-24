Северный ветер и кратковременные дожди ожидаются в Челябинской области 24 мая

День выдастся прохладным

Сегодня, 24 мая, в Челябинской области местами температура упадет ниже +10°C, а где-то поднимется выше +15°C. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске составит около +15°C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северного направления, до 5 метров в секунду. Порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут до +15°C. Небольшой кратковременный дождь должен закончиться во второй половине дня. Малооблачно. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +13°C. Облачно с прояснениями. Слабый дождь вероятен во второй половине дня. Ветер северо-западного направления, 6 метров в секунду.

Дневной прогрев в Карталах и Аше составит около +16°C. Осадков быть не должно. Ветер северо-западный, до 5 метров в секунду.

Жителям Златоуста достанутся дождливая погода и +12°C. Ветер северо-западного направления, около 6 метров в секунду.

В Бакале будет еще холоднее — до +9°C. Небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +12 до +17°C. Облачно с прояснением, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северный, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы до 14 метров в секунду.