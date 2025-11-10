Северный циклон сохранит влияние на погоду в Челябинской области 11 ноября

Ожидаются гололед и метели

Во вторник, 11 ноября, ночью в одних районах Челябинской области пройдут снегопады, днем на другой территории синоптики обещают дожди. Ночная температура будет преимущественно отрицательной, дневная — положительной. Такие погодные условия приведут к утреннему гололеду, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается 0…+2°C. Вероятны слабые снег и дождь. Дневной прогрев составит +3…+5°C. Небо будет хмурым, но обойдется без осадков. Ветер западный, от 5 до 10 метров в секунду.

В регионе градусники этой ночью покажут от −3 до +2°C. Небольшие осадки, в горах возможен снегопад. Днем температура поднимется до +1…+6°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие дожди. На юге осадки ожидаются интенсивными. А в горах дождь будет перемежаться с мокрым снегом. Утром местами гололед. Ветер юго-западный, 5—10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.