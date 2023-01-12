Северный район Челябинской области стал самым читающим в регионе

Почта составила рейтинг территорий по количеству получаемых подписных экземпляров

По итогам прошлого года Нязепетровский район стал самым читающим районом Челябинской области по версии «Почты России». Как сообщили в региональном управлении федеральной почтовой службы, в этом муниципалитете на каждую тысячу жителей приходится 206 экземпляров.

Октябрьскому и Кизильскому районам распределили второе и третье места соответственно. Там на каждую тысячу человек приходится по 155 и 147 подписных экземпляров соответственно. Четвертое и пятое места заняли Чесменский район (146 экземпляров) и Нагайбакский район (135 подписных экземпляров на тысячу жителей). Кроме того, в 2022 году южноуральцы получили от почтальонов около 6,5 млн газет и журналов. Почти 900 тысяч экземпляров периодики читатели купили в отделениях почты.

«Южноуральцы активно выписывают местную прессу, рассказывающую о жизни района и земляках. Большой популярностью также пользуются федеральные газеты и журналы о кулинарии, здоровье и садоводстве», — отмечают в УФПС Челябинской области.

Также специалисты почты подчеркивают, что жители нашего региона стали чаще пользоваться онлайн-сервисом по оформлению подписки на периодические издания. Почитать газеты и журналы в электронном виде можно с экрана телефона или планшета.



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Автор Марат Худяков