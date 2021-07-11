Северный порывистый ветер и потепление до +24°C прогнозируют в Челябинской области

Осадки возможны предстоящей ночью в некоторых районах региона

Рабочая неделя в Челябинской области начнется с порывистого ветра и теплой погоды. Осадки ожидаются только предстоящей ночью, 12 июля, сообщают синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В Челябинске в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до +11, +13°C, днем воздух прогреется до +21, +23°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В регионе ночью местами пройдут небольшие дожди, днем осадков не ожидается. В ночные часы ртутные столбики покажут +10, +15°C, в горах и низинах похолодает до +5°C. Днем потеплеет до +19, +24°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 15-18 метров в секунду.