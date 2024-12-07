Северный порывистый ветер и до −10°C обещают синоптики жителям Челябинской области 7 декабря

Ожидается переменная облачность

Сегодня, 7 декабря, в Челябинской области ожидается погожий зимний день: синоптики обещают южноуральцам около −10°C и отсутствие осадков. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске градусники покажут около −8°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, до 6 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске также достигнут −8°C. Малооблачно. Ветер северо-западный, слабый.

Жителям Златоуста синоптики прогнозируют пасмурную погоду и −11°C. Ветер северо-западный, около 7 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Озерске зафиксируется на −8°C. Пасмурно, во второй половине дня облаков станет меньше. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

В Аше малооблачно и около −10°C. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В целом температура в регионе составит от −4 до −9°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северного направления, от 4 до 9 метров в секунду с локальными порывами до 14 метров в секунду.