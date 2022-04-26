Сеть не станет снова демократичной

Дмитрий Медведев высказался о покупке «Твиттера» Илоном Маском

Бывший премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев уверен, что смена владельца социальной сети «Твиттер» ничего не изменит. Об этом сегодня, 26 апреля, он написал в своем телеграм-канале.

«Никакая сеть не способна игнорировать настроения в государстве, которое является местом ее регистрации. И поэтому никакого чудесного превращения с „Твиттером“ не случится. Он не станет снова демократичным и уж тем более справедливым. Если, конечно, не уйдет из американской юрисдикции», — считает политик.

Напомним, американский бизнесмен Илон Маск купит социальную сеть «Твиттер» за $44 млрд. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило агентство Рейтер.