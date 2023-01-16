Сеть для Порт-Артура: скоростной доступ в интернет для жителей поселка и еще 13 000 южноуральцев

В поселке Порт-Артур и еще 20 малых населенных пунктах Челябинской области завершилась оптическая стройка

Национальный провайдер «Ростелеком» завершил масштабную оптическую стройку в поселке Порт-Артур и еще 20 малых населенных пунктах Челябинской области в Каслинском, Катав-Ивановском, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Увельском, Уйском, Чебаркульском и Чесменском районах. Теперь более 13 000 жителей поселков и деревень Южного Урала могут пользоваться быстрым и качественным интернетом на скорости от 200 Мбит/с, а также различными цифровыми сервисами. Современные каналы связи в населенных пунктах появились впервые.

Провайдер проложил более 50 километров оптоволоконного кабеля и установил около 200 опор связи в деревнях Аллаки и Ушатанга, поселках Порт-Артур и Шарлаш, селах Воскресенское, Урукуль и других. Работы проводились в течение всего прошлого года.

«Чтобы скоростной интернет стал доступнее для жителей частного сектора и новостроек, „Ростелеком“ в 2022 году построил более 400 километров оптики. Всего в Челябинской области специалисты провели порядка 15 000 километров линий связи. Около 7000 новоселов многоквартирных домов получили возможность пользоваться оптическим интернетом. Развитая инфраструктура связи дает возможность южноуральцам подключать различные цифровые услуги. Например, в минувшем году каждый третий абонент установил умное видеонаблюдение, а девять из десяти наших клиентов смотрят интерактивное телевидение Wink»,— рассказал Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Компания «Ростелеком» в Челябинской области строит и модернизирует сети связи по инновационной технологии «оптика в квартиру». В процессе работы специалисты заводят оптоволоконный кабель непосредственно в помещение, обеспечивая доступ к широкополосному интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от общей нагрузки на сеть. Оптическая линия автономна, защищена от погодных условий, перепадов напряжения или внезапного отключения электроэнергии.