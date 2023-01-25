Сестры милосердия начали сбор помощи родственникам мобилизованных южноуральцев

Всевозможную поддержку ждут первые десять семей

Сестричество милосердия «Благое дело» объявило о старте нового направления своей деятельности. Теперь сестры при челябинском храме Блаженной Ксении Петербургской начали заниматься помощью семьям мобилизованных южноуральцев. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, такую деятельность уже благословил настоятель храма, благочинный Южного округа Челябинске протоиерей Алексей Бобылев.

«Организовываем просто необходимое направление в приходе — помощь семьям мобилизованных. Направление большое, поэтому дополнительно ищем куратора этого проекта. Помощь планируется всевозможная: продукты, одежда, помощь при сборах в школу и все, чем сможем помочь», — говорится в сообщении, оставленном в группе «Благого дела».

На данный момент в списке у сестричества значатся десять семей, чьи родные ушли защищать Родину. Для них сформируют наборы из продуктов и других необходимых в жизни вещей. Всем, кто желает оказать таким семьям помощь, нужно обратиться к сестрам милосердия. Кроме того, каждую субботу в храме на Новороссийской, 8а после литургии проходит молебен о воинах.

Челябинская область оказывает всестороннюю поддержку участникам и ветеранам специальной военной операции. В военный санаторий под Чебаркулем недавно привезли медицинское оборудование для реабилитации наших воинов. На этой неделе в Красноармейском районе собрали три тонны груза для военных. В Кыштыме школьники делают необычные изделия — окопные свечи, которые позволяют греть пищу и воду без дыма и огня.

Что касается семей мобилизованных, то недавно для них решили организовать кураторов, которые смогут проконсультировать по тому или иному вопросу, а также оказать бытовую помощь. Каждый куратор должен сопровождать до 15 семей. Также для них ввели бесплатную юридическую помощь.