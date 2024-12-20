Сержант с большим сердцем: Евгений Сафиуллин — о доброте и долге на войне

За восемь лет челябинец прошел несколько горячих точек

Около трех лет идет СВО. Для приближения скорейшей победы работают тысячи разных специалистов, военных, медиков… Среди них старший сержант Евгений Сафиуллин. Он не раз бывал в командировках, выполняя боевые задачи, а после тяжелого ранения на СВО работает инструктором в челябинском пункте отбора на военную службу по контракту. Евгений рассказал журналисту ИА «Первое областное», почему решил отправиться в зону спецоперации и почему работа инструктором для него имеет важную миссию.







У Евгения богатый боевой опыт — шесть командировок в зону проведения военных действий. До СВО были Дагестан, Сирия и Казахстан.

«Свой боевой путь я начал в 2009 году в Дагестане. А потом были четыре командировки в Сирию. Там мы охраняли военные базы, сопровождали гуманитарную помощь, осуществляли патрулирование дорог и городов», — вспоминает Евгений.

На момент начала СВО Евгений проходил военную службу в Казахстане. В 2022 году его подразделение несло там усиленный режим службы.





Поэтому сразу не получилось зайти на СВО, были отголоски Казахстана, рассказывает Евгений. Спустя пять-шесть месяцев Евгений с семьей уехал в отпуск к теще. В момент, когда он гулял с сыном, ему позвонил командир.

Командир сообщил, что ищет двух добровольцев в командировку, что на этот раз загранпаспорт не нужен, и дал время подумать.

«Мой сын родился в 2018 году. Из-за командировок я пропустил первые шаги и первые слова сына. Когда в 2021 году родилась дочь, я решил отказаться от всяких поездок и растить дочку, хотел увидеть ее первые шаги», — признается Евгений.

Челябинец сказал командиру, что должен посоветоваться с женой. Хотя решение для себя уже принял.

«Я никому не стал звонить. Перенабрал командира и сказал, что поеду. Как раз перед этим подорвали сводный отряд военной полиции, где были мои товарищи. Очень хорошие ребята, всех их я знал. Я понимал, что там нужна помощь. Я не штурмовик, не супергерой, но все зависящее от меня должен сделать», — рассказывает Евгений.

На решение повлияла и еще одна история, которая произошла в Сирии еще в 2016 году.





Во время обходов гражданской территории к российским военнослужащим часто подбегали дети-сирийцы. Они были жизнерадостные, махали руками. Но близко не подходили, так как солдаты могли воспринять это как опасность. Обычно ребята держались на безопасном расстоянии от военных. Но одного мальчика Евгений разглядел хорошо и запомнил.

«Сирийцы очень бедно живут. Ребенку было лет шесть. У него практически не было одежды и были босые ноги. Под конец моей командировки я заказал кроссовки и во время обхода подозвал мальчишку к себе и подарил ему эту обувь. Он был такой радостный, бросился меня обнимать», — рассказывает Евгений.

Тогда к Евгению и пришла мысль, которая подтолкнула его без раздумий отправиться на СВО.





«Почему-то тогда у меня стрельнуло в голове: если у меня будут дети, я сделаю все возможное, чтобы они не стояли на улице и не смотрели на солдат другого государства», — говорит Евгений.

Уходя на СВО, Евгений знал, что война не должна ворваться в мирную жизнь, чтобы у всех детей было счастливое детство.

В 2022 году он получил тяжелую травму в результате обстрела со стороны ВСУ. По его подразделению прилетела ракета HIMARS. Взрывной волной Евгения откинуло в окоп. В тот прилет погибли и были ранены несколько боевых товарищей Сафиуллина. Сам Евгений два дня ждал эвакуацию, но в итоге выжил.

В госпитале врачи спросили его, хочет ли он уволиться по здоровью. Ответ Евгения был — категорически нет.

«Я сказал, что послужу еще на благо государства», — сказал он.

После этого было долгое восстановление.

«Когда я попал под обстрел, мне до пенсии оставалось три-четыре дня. Супруга даже не знала, что я на СВО. Когда был ранен, я тоже ей ничего не сказал», — делится Евгений.

Но когда разговор уже состоялся, и жена, и друзья сказали, что пора заканчивать с командировками, ведь всегда везти не может.

За все время службы Евгений был удостоен множества наград. Но одна из самых важных и значимых для него — это медаль Жукова.





Теперь Евгений делится боевым опытом с парнями, которые отправляются на СВО по контракту. Для Сафиуллина эта работа имеет важное значение, потому что он верит: его слова, его опыт помогут кому-то спасти жизнь.

«Я прекрасно понимал, куда и зачем я иду. И сейчас все парни, которые приходят, тоже понимают, что идут за ленточку ради победы. Они также понимают, что их могут ранить, они могут погибнуть, но это их не останавливает», — говорит он.

Когда Евгений в очередной раз отправляет бойцов на СВО, просит каждого прийти к нему, рассказать, как дела, когда тот будет в отпуске.

Сегодня в пункте отбора идет ремонт. Как-то в комнату, где Евгений проводил занятие у новобранцев, залетели три голубя и уселись на стол. Птицы не испугались людей и долго смотрели на Сафиуллина.

«Парни на это обратили внимание. А я говорю: „Это мои пацаны ко мне прилетели. Те, которые так и остались на поле боя…“» — замечает Евгений.

Как и все, Евгений ждет скорейшей победы и возвращения наших бойцов домой.