Сержант из Челябинской области за спасение раненых в бою получил благодарственное письмо президента РФ

Артем Томилов, участвуя в СВО, спас нескольких сослуживцев, оказавшихся под обстрелом

В Челябинске вручили благодарственное письмо президента РФ сержанту Артему Томилову. Южноуралец награжден «за образцовое выполнение боевых задач командования и заслуги в исполнении воинского долга»: оказавшись под огнем в Донбассе, Артем спас нескольких раненых товарищей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Как сообщили в пресс-службе правительства, Артем Томилов в составе своего подразделения оказался в зоне боевых действий под шквальным огнем противника. Несколько сослуживцев сержанта были ранены. Несмотря на продолжающийся обстрел, Артем оказал им первую помощь, а одного товарища, получившего тяжелую рану, четыре километра нес на себе до ближайшего медпункта. Сдав бойца врачам, сержант вернулся на позицию и продолжил эвакуацию других пострадавших солдат.

«„Ранен, но не убит, буду стоять до конца, хоть на коленях“ — это фраза раненого товарища, которая служит мне своеобразным ориентиром, как и наставления родителей, командиров. Поддержка близких очень помогала в трудные минуты, когда я находился в зоне СВО. Грели душу слова мамы, жены и первые слова сына, детские письма, которые привозили нам из самых разных уголков нашей большой страны. Несколько посланий я всегда носил в кармане и забрал их с собой, когда вернулся домой. Еще с уверенностью полагался на своих боевых товарищей: один за всех и все за одного. Это мой долг, моя Родина, и я должен ее защищать, ведь здесь живут мои любимые и родные люди», — рассказал Артем на церемонии вручения ему письма от президента.

Ранее за этот же поступок сержант Томилов получил госнаграду — медаль «За отвагу» и медаль общественной организации ветеранов «Боевое братство» — «За ратную доблесть».

Напомним, уроженец Кизильского района Сергей Сальников за участие в СВО был награжден медалью «За отвагу», еще находясь в госпитале, а вернувшись домой, получил благодарность президента РФ.