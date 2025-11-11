Серый фасад одного из зданий ЧТЗ преобразился благодаря работе художников из команды «Граффити Россия». Теперь на стене размещены масштабные граффити, посвященные истории легендарного предприятия. Центральным элементом арт-объекта стала дата запуска ЧТЗ — 1 июня 1933 года, сообщает телеграм-канал Graffiti_Russia_Live.
Как отметили создатели, их задача заключалась в том, чтобы визуально объединить прошлое и настоящее одного из крупнейших в России производителей машиностроительной продукции.
«История оживает на стенах завода, объединяя прошлое и настоящее в мощном промышленном символе», — поделились художники.
Новый мурал напоминает челябинцам и гостям города о роли Танкограда (так называли Челябинск в военные годы) в истории всей страны. Яркое и узнаваемое изображение превратило обычное промышленное здание в современный памятник индустриальной славы.