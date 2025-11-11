Серый фасад завода в Челябинске превратили в граффити‑панно

Художники преобразили промышленное здание, изобразив на нем дату запуска легендарного предприятия

Серый фасад одного из зданий ЧТЗ преобразился благодаря работе художников из команды «Граффити Россия». Теперь на стене размещены масштабные граффити, посвященные истории легендарного предприятия. Центральным элементом арт-объекта стала дата запуска ЧТЗ — 1 июня 1933 года, сообщает телеграм-канал Graffiti_Russia_Live.

Как отметили создатели, их задача заключалась в том, чтобы визуально объединить прошлое и настоящее одного из крупнейших в России производителей машиностроительной продукции.

«История оживает на стенах завода, объединяя прошлое и настоящее в мощном промышленном символе», — поделились художники.

Новый мурал напоминает челябинцам и гостям города о роли Танкограда (так называли Челябинск в военные годы) в истории всей страны. Яркое и узнаваемое изображение превратило обычное промышленное здание в современный памятник индустриальной славы.