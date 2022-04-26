Сервисы челябинских разработчиков смогут заменить зарубежные платформы для детей

Безопасность западных онлайн‑сервисов для несовершеннолетних вызывает вопросы

В Челябинской области в последнее время существенно возросло количество детей и подростков, интересующихся деструктивным контентом. По словам руководителя Центра мониторинга социальных сетей в регионе Елизаветы Щетининой, на это влияет мода на контркультурные практики, неумение молодежи критически оценивать свое поведение в интернете и клиповый характер виртуальной культуры в целом. Решить проблему поможет создание отечественных платформ для несовершеннолетних.



«Специалисты нашего центра ежедневно выявляют десятки единиц потенциально опасного контента. При этом наша основная задача не просто его заблокировать, а научить подростков критически мыслить. Родителям важно говорить с детьми о медиабезопасности, особенностях интернет-коммуникации, защите персональных данных. При этом взрослым нужно понимать, что запреты не всегда эффективны. Поэтому в случае, если популяризатором рисков для молодежи выступает какая-то конкретная площадка, ей непременно нужно найти замену», — пояснила Елизавета Щетинина.

Вопросы безопасности западных детских онлайн-сервисов для неокрепшей детской психики все чаще поднимают в СМИ. В мире уже зафиксирован случай самоубийства подростка, страдающего зависимостью от интернет-платформ. Кроме того, в США рассматривают иски против «ТикТока», обвиняя известный сервис в использовании технологий по удержанию несовершеннолетних пользователей. В центре скандалов оказываются и другие зарубежные видеохостинги и социальные сети.

Предложить достойную альтернативу западному digital могут российские разработчики. По словам директора IT-Park74 Дмитрия Козленкова, в Челябинской области есть компании, способные предоставить юным пользователям действительно безопасные продукты. Уже сейчас они активно занимаются разработкой таких игр и сервисов.

«К примеру, резидент «Сколково» южноуральская компания „Инновации детям“ активно развивает проект «Бережная цифра». Их цифровые продукты помогают развивать мышление, формировать у детей навыки командной работы, прививать любовь к здоровому образу жизни. Решения компании основаны на совмещении реального и виртуального мира с помощью технологий искусственного интеллекта. Считаю, что нашим разработчикам сегодня по силам заместить иностранные платформы и сервисы для взаимодействия детей с цифровым миром», — прокомментировал Дмитрий Козленков.

Согласно исследованиям Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, количество российских детей, пользующихся интернетом, за последние 10 лет увеличилось почти втрое. Так, постоянно выходят в Сеть в России более 80% детей от 3 до 14 лет. В основном юные россияне используют ее для подготовки к урокам, а также играют в онлайн-игры и смотрят фильмы.

Напомним, в Челябинской области для защиты от опасного контента запустили проект «Дети в интернете».