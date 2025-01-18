Сервис пробации для осужденных запустили на портале «Госуслуги»

После рассмотрения заявления для человека разработают программу социальной адаптации

На портале «Госуслуги» запустили сервис пробации для осужденных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На портале они могут оставить заявление на прохождение программы социализации, сообщили в пресс-центре федеральной службы исполнения наказаний.

Теперь те, кто был осужден к принудительным работам или состоит на учете уголовно-исполнительных инспекций, могут подать такое заявление в личном кабинете на сайте. Рассмотрев его, специалисты составят индивидуальную программу ресоциализации и социальной адаптации, которые будут включать в себя ряд мероприятий. В их числе — консультирование по социальным и правовым вопросам, оказание медицинской помощи, содействие в получении документов и трудоустройстве и многое другое.

Те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, смогут подать заявление после освобождения.

Напомним, летом 2024 года в Челябинске в числе первых стране открыли центр пробации. Проект был реализован на деньги губернаторского гранта. В декабре такой центр открыли в Магнитогорске.