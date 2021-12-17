Сертификаты здоровья облегчат жизнь переболевшим ковидом челябинцам

Общественники и врачи оценили перспективы введения нового документа в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении сертификатов здоровья с QR-кодом. Он предполагает внесение изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и обяжет граждан посещать общественные места с документом о вакцинации, справкой о медотводе или перенесенном коронавирусе. Что об этом думают челябинские врачи и общественники — в материале Первого областного информационного агентства.



ПОЧЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ ЗАКОН

Основная задача законопроекта — вернуть россиян к обычной допандемийной жизни. Эксперт комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальной политике, защите семьи, материнства и детства, охране здоровья граждан Екатерина Щепилина считает, что при принятии закона, прежде всего, необходимо учитывать социальные последствия его реализации.

«Введение предложенных мер в первую очередь позволит создать безопасные условия при нахождении в общественных местах не только для тех граждан, которые сделали прививку против новой коронавирусной инфекции или переболели данным заболеванием, но и для тех, кто имеет медицинские противопоказания для вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — отметила Екатерина Щепилина.

В целом реализация положений законопроекта, по мнению эксперта, направлена на формирование коллективного иммунитета и защиту населения от последствий коронавируса.





Закон носит временный характер. Предполагается, что он будет действовать до 1 июня 2022 года. Есть надежда, что к этому времени общими усилиями удастся остановить эпидемию коронавируса.

ГДЕ ПРИГОДИТСЯ СЕРТИФИКАТ

До 1 февраля жители страны, не получившие QR-код, при посещении общественных мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этой даты такая возможность будет только у граждан с медотводом. Исключение — аптеки и магазины продуктов питания и товаров первой необходимости, вход сюда остается свободным.

«Это правильное и логичное решение в условиях пандемии. Введение единого сертификата не ущемляет права отдельных категорий граждан и охватывает большой процент населения. Есть люди, которые перенесли болезнь бессимптомно или имеют медотвод, и они не должны ограничиваться в правах, данный законопроект позволит соблюсти их интересы», — говорит главный врач челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Тем более со временем антитела к коронавирусу истощаются, и их уровень нужно поддерживать с помощью вакцинации.

«Не забывайте о прививках от COVID-19. Ревакцинацию для поддержания напряженного иммунитета необходимо проходить каждые полгода», — напоминает Ольга Агеева.

У ПЕРЕБОЛЕВШИХ БЕЗ СПРАВКИ ПРОВЕРЯТ АНТИТЕЛА

Тем, кто болел ковидом без официальной постановки диагноза, сертификат здоровья будут выдавать по результатам теста на антитела. Их смогут получить россияне, получившие с 1 января 2021 года положительные ПЦР-тесты на коронавирус, но не обращавшиеся в больницу для официальной постановки диагноза.





Как ранее заявила вице-премьер Татьяна Голикова, диагноз «коронавирус» таким людям не ставили официально, но в базах Роспотребнадзора и регионов страны данные о положительных ПЦР-тестах хранятся. Теперь переболевшим предложат сдать анализы на антитела. После положительного результата они смогут получить документ о перенесенном заболевании сроком на год.

«При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать результат только „да“ или „нет“»,— уточнила Татьяна Голикова.

Главный внештатный специалист — пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владимир Антонов говорит, что в условиях, когда возникает много вопросов о QR-кодах, такая инициатива своевременна и необходима.

«Это позволит облегчить жизнь людей, которые недавно переболели в легкой форме и не обращались к врачу или не имели положительного ПЦР-теста, но у них определялся достаточный уровень антител, и по объективным причинам рано было вакцинироваться. Тем не менее все равно не стоит расслабляться и пройти вакцинацию при возможности как можно скорее», — говорит Владимир Антонов.

«РЕШЕНИЕ НЕПОПУЛЯРНОЕ, НО ВЕРНОЕ»

В самом сертификате здоровья нет ничего принципиально нового. В разных видах они действуют с советских времен. Санитарные медицинские книжки есть у персонала заведений общественного питания, педагогов, медкарта — при приеме детей в школу и детский сад и другие.

«Решение о сертификатах непопулярное, но верное. Другого реального пути борьбы с эпидемией не предусматривается. Власть не должна идти на поводу у неграмотных популистов. Это общественно опасно», — считает исполняющий обязанности ректора ЮУГМУ, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Важенин.

Эффективность сертификатов доказана на практике. Подобные документы, к примеру, с октября действуют в Мордовии. В результате сейчас 74,5% населения полностью привито, а госпитализация коронавирусных больных сократилась в 2,5 раза. В Российской армии вакцинировано 95% личного состава, уровень заболеваемости на 40% ниже, чем в целом по стране. Госпитализации требуют единичные случаи.





Главный врач городской клинической поликлиники № 8 Челябинска Дмитрий Прокопьев говорит, что такие сертификаты здоровья еще одна «новинка» постковидного времени. Она в очередной раз обращает внимание всех на проблему и ценность сохранения здоровья и заботы о родных и близких.

«Важно помнить, что ни один QR-код не заменит истинных принципов здорового образа жизни, а главной защитой от COVID-19 по-прежнему остаются вакцинация, социальная дистанция и правильное использование защитных масок», — добавил Дмитрий Прокопьев.

ЗАЩИТА ОТ «ПЕРЕГИБОВ НА МЕСТАХ»

По мнению члена Общественной палаты Челябинской области Алексея Ларина, введение законом единых стандартов и правил позволит избежать «перегибов на местах» и не всегда эффективных решений региональных чиновников.

«Такой закон мы ждали с самого начала пандемии. Закон, наоборот, гарантирует права граждан и позволит избежать перегибов. Как итог, главная цель — это выход предприятий на стабильный режим работы и нормальная жизнь людей», — сказал Алексей Ларин.

К тому же, как подчеркнул Алексей Ларин, определенная эпидемическая нагрузка в общественных местах будет значительно ниже и возможность передачи инфекции также существенно уменьшается.

Напомним, правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании сертификатов здоровья с QR-кодом в общественных местах и на транспорте. Эксперты могли изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

Комитет Госдумы по здравоохранению рекомендовал нижней палате парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Второй был снят с рассмотрения.