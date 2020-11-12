Детский дом из Бакала получил сертификат национальной премии

Заявки на участие подали 166 социальных учреждений из России.

Детский дом-школа из города Бакал получил сертификат участника национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям». Итоги конкурса проводил Межрегиональный центр по делам детей и молодежи.

Для участия в конкурсе необходимо было собрать информационные материалы, отражающие деятельность социального учреждения.

«Информационный массив должен был отразить всю многопрофильную и разноплановую работу учреждения, его достойную материально-техническую базу, профессиональный и творческий уровень специалистов, работающих с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. По замыслу организаторов, целью конкурсного отбора было проведение независимой общественной экспертизы учреждений, оказывающих услуги детям, их дальнейшая поддержка», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе правительства Челябинской области.

Всего на участие в конкурсе было направлено 166 заявок от социальных учреждений из 85 субъектов России. В финал конкурса вышли 115 организаций.