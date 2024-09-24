Сергея Буякова избрали спикером Челябинской гордумы

Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно

Сегодня, 24 сентября, прошло первое заседание Челябинской городской думы в обновленном составе. Открытым голосованием избрали нового председателя, которым стал Сергей Буяков.



Новый руководитель депутатского корпуса сразу же занял место в президиуме. Обращаясь к коллегам со вступительным словом, он поблагодарил челябинцев и депутатов за доверие.

«Добрые традиции, заложенные Челябинской городской думой, будут сохранены. Нам предстоит большая, трудная, но интересная работа. Уверен, мы сделаем все, чтобы здоровые политические силы, общественные организации делали жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Благодарю за доверие!» — сказал спикер.