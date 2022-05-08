Член Общественной палаты Челябинска, ветеран боевых действий Сергей Углев за весну 2022 года несколько раз встречался с родными и близкими погибших в ходе специальной военной операции российских солдат. Полковник в отставке отмечает: несмотря на горе, южноуральцы с пониманием относились к тому, зачем их сыновья и мужья поехали на Украину.
«Сама спецоперация — необходимая, вынужденная мера со стороны Главнокомандующего и всего нашего государства. Украинский национализм уже перешел все рамки. Страдали наши братья-славяне в ДНР, ЛНР, на территории самой Украины. И уже есть факты, подтверждающие преступления нацистов.
Мы, члены общественной организации ветеранов боевых действий „Боевое братство“, прекрасно помним, что такое война. Боль, тяжелый труд, потеря однополчан. Но это еще и выполнение боевого, патриотического, мужского долга. Среди членов „Боевого братства“ я не встречал ни одного, кто не одобрял бы спецоперацию или относился к ней негативно. Хотя это, конечно, горе, ведь мы теряем своих ребят, свою молодежь. За эти месяцы мне уже несколько раз пришлось участвовать в похоронах наших солдат. Но ни разу от родственников погибших я не услышал, что они не одобряют действия на Украине».