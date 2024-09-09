Сергей Таскаев: «Южноуральцы оценили системный подход к развитию Челябинской области»

Ректор ЧелГУ прокомментировал результат губернаторских выборов

Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев прокомментировал итоги прошедших губернаторских выборов. Он отметил, что «граждане выбрали стабильность региона на ближайшие пять лет».

«Системный подход Алексея Леонидовича к развитию Челябинской области, где жители выступают одной с губернатором командой, вместе определяют основные направления программы развития и участвуют в ключевых событиях, — благодатная почва для улучшения качества жизни южноуральцев. Отдельного внимания здесь требует наша молодежь. Например, межуниверситетский кампус мирового уровня — беспрецедентный проект для Южного Урала, который строится под пристальным вниманием главы региона и по нацпроекту „Наука и университеты“. Кампус даст толчок к развитию и кооперации наших вузов и предприятий, увеличит привлекательность территории для молодых кадров, станет отличной площадкой для школьников», — сказал он.