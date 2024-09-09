Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев прокомментировал итоги прошедших губернаторских выборов. Он отметил, что «граждане выбрали стабильность региона на ближайшие пять лет».
«Системный подход Алексея Леонидовича к развитию Челябинской области, где жители выступают одной с губернатором командой, вместе определяют основные направления программы развития и участвуют в ключевых событиях, — благодатная почва для улучшения качества жизни южноуральцев. Отдельного внимания здесь требует наша молодежь. Например, межуниверситетский кампус мирового уровня — беспрецедентный проект для Южного Урала, который строится под пристальным вниманием главы региона и по нацпроекту „Наука и университеты“. Кампус даст толчок к развитию и кооперации наших вузов и предприятий, увеличит привлекательность территории для молодых кадров, станет отличной площадкой для школьников», — сказал он.