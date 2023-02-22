Сергей Таскаев: сроки подготовки специалистов в вузах заточат под потребности рынка

Ректор ЧелГУ прокомментировал инициативу президента об отказе от Болонской системы

Высшее образование останется многоуровневым, но наша страна больше не будет привязана к системе «4 + 2» после перехода к базовой подготовке специалистов. Об этом ИА «Первое областное» сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, комментируя вчерашнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне глава государства заявил, что наша страна вернется к традиционной системе подготовки выпускников: учеба может занять от 4 до 6 лет.

«Базовый уровень образования после внесения поправок будет вариативным: например, срок обучения по программам, требующим большее количество учебных и лабораторных часов, увеличится до пяти-шести лет, а IT-направления вполне можно освоить за четыре года. Теперь сроки подготовки специалистов могут быть заточены под потребности игроков рынка», — отметил глава челябинского вуза.

Сергей Таскаев подчеркнул, что выпускники смогут учиться дальше в магистратуре или ординатуре, а затем при желании — поступить в аспирантуру. По мнению ректора ЧелГУ, работодателям необходимо активнее включиться в процесс формирования кадрового запроса и содержания образовательных программ.

«Практика факультетов ЧелГУ наглядно показывает, что только взаимодействие работодателей и вузов дает по-настоящему востребованный результат», — резюмировал Сергей Таскаев.

Вчера Владимир Путин отметил, что переход на обновленную систему высшей школы должен быть плавным: нынешние студенты смогут продолжить обучение по существующим программам, а дипломы бакалавров, магистров и специалистов не будут пересматривать. После этого глава федерального Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что дипломы бакалавров продолжат котироваться как в стране, так и за рубежом. Также новая система высшего образования позволит бесплатно поступать в магистратуру.