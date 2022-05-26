Сергей Шуплецов: сила государства — в единении его народа

Член правления Русского культурного центра считает символичным сплочение россиян в Год культурного наследия народов РФ

Член правления Челябинского отделения общественной организации «Русский культурный центр» Сергей Шуплецов напоминает, что, несмотря на громкие и грозные события, длящиеся с февраля, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Общественник отмечает, что как раз о культуре и дружбе разных национальностей и вспомнили в сегодняшней сложной ситуации многие россияне.



«2022 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом культурного наследия народов России. И очень символично, что именно в этот год мы можем наблюдать сплочение народа страны, а также видеть его поддержку президенту в связи с проводимой на Украине спецоперацией. Сила государства — в единении его народа.

Очень хотелось бы, чтобы по всей стране, так же как и в Челябинской области, мирно жили сотни народностей, проявляя взаимное уважение друг к другу».