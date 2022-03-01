Сергей Шойгу заявил о продолжении спецоперации на Украине до достижения поставленных целей

Министр обороны РФ подчеркнул, что оккупировать территорию Украины российские войска не собираются

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил перед высшим руководством Российской армии. По словам генерала армии, специальная военная операция на Украине будет продолжена до достижения поставленных целей.



«Главное для нас — защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны. Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей. Подчеркну, что удары наносятся только по военным объектами исключительно высокоточным оружием», — заявил Сергей Шойгу.

Руководитель военного ведомства также напомнил, что украинская сторона размещает орудия, РСЗО и другую боевую технику в жилых кварталах, вблизи от школ и детских садов. Ранее пресс-секретарь ВС РФ Игорь Конашенков назвал эти действия провокацией.

«Хочу поблагодарить личный состав за мужество и героизм, добросовестное и профессиональное выполнение поставленных задач. Группировка Вооруженных сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — резюмировал Сергей Шойгу.