Сергей Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат мобилизованным

Соцвыплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок социальных выплат мобилизованным гражданам. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Осуществление ежемесячной социальной выплаты гражданам, призванным по мобилизации, производится со дня назначения их на воинскую должность и до дня освобождения от занимаемой воинской должности включительно. В случае заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ гражданами, призванными по мобилизации, осуществление ежемесячной социальной выплаты производится до дня вступления в силу контракта»,— говорится в документе.

Размер социальной выплаты за неполный календарный месяц определяется пропорционально количеству дней, прослуженных в течение этого месяца.

Также из документа следует, что соцвыплата начисляется одновременно с выплатой военнослужащему довольствия за текущий месяц, при этом в декабре — до 25 числа.

Напомним, социальная выплата — это установленная президентом РФ Владимиром Путиным ежемесячная выплата в размере 158 тысяч рублей, составляющая большую часть начисляемых мобилизованным выплат. Подоходным налогом она не облагается.