Сергей Шаль заставил Златоуст провести работу над ошибками на дорогах

Вину за провал ремонтного сезона-2021 вице-губернатор возложил на городские власти

В 2021 году в Златоусте был запланирован ремонт 16 километров уличных магистралей. Отремонтировали только 12 километров, а приняли в эксплуатацию и вовсе только три. Курирующий дорожную отрасль вице-губернатор Челябинской области Сергей Шаль, проехав 10 июня по проблемным улицам, сделал вывод: причина неудач — в отсутствии контроля за работами со стороны местной администрации. Подробности — в материале Первого областного информагентства.



Уклон проверяют не дождем, а нивелиром!

Первый объект, осмотренный вице-губернатором в ходе рабочей поездки по Златоусту —участок улицы Олимпийской, где в 2021 году был капремонт. Дорога пережила зиму, но сейчас ее края скрыты лужами. Налицо несоблюдение углов уклона, воде просто некуда уходить с асфальта. А это значит, что в межсезонье, плюсовые и отрицательные температуры сменяют друг друга, покрытие быстро придет в негодности.





Представители подрядчика и городской администрации объясняют: лето 2021 года было жарким и засушливым, вот недостаток и не выявили. А нынче с мая через день идут дожди!

«„Разуклонку“ проверяют не дождем, а нивелиром! Почему не контролировали ход работ?» — обратился Шаль к главе города Максиму Пекарскому и и. о. УЖКХ Владимиру Нуждину.

К следующей точке вице-губернатор едет по перегону между проспектами Мира и Гагарина. Автомобилям приходится играть «в шашечки»: на перегоне часто нарезаны прямоугольные карты. Как выясняется, по весне здесь вскрылись дефекты прошлогодних работ. Поскольку гарантия на дорогу — четыре года, подрядчик должен устранять их за свой счет.





Улица Новобереговая вдоль городского пруда — в удручающем состоянии: капремонта она не видела с 2003 года, здесь только локально латались ямы и трещины. Летом 2022 года Новобереговая наконец должна быть отремонтирована.

300 ДТП на трамвайных рельсах

Следующим по маршруту инспектирующего город вице-губернатора Сергея Шаля пунктом мэрия заслуженно гордится. На участке между улицами Карла Маркса и Горького, в двух шагах от центра города, проведено обособление трамвайных путей. Приехавшие сюда же сотрудники златоустовского отдела ГИБДД объясняют Сергею Шалю и министру дорожного хозяйства Челябинской области Алексею Нечаеву: за пять лет именно на этом участке зафиксировано 300 ДТП по вине автолюбителей с участием электротранспорта. Выполненное обособление больше не позволит машинам самовольно выезжать на рельсы, а пропускная способность четырехполосной дороги особо не пострадает. Здесь же обустроены новенькие остановочные комплексы.





«В этом году Златоусту решением губернатора выделены 40,8 миллиона рублей на развитие транспортной инфраструктуры — обустройство 40 трамвайных остановочных пунктов и обособление 3,5 километра трамвайных путей бордюрным камнем», — объясняет Алексей Нечаев.

И. о. начальника УЖКХ Владимир Нуждин также докладывает Сергею Шалю: плюс к модернизации путей в 2022 году городской трамвайный парк за счет области пополнится 10 новыми вагонами. В 2021 году было закуплено такое же число.

Златоуст может остаться без дорожников?

Последний объект — участок в 1,6 километра на проспекте Гагарина. В прошлом году на его капремонт подрядчику, ООО ДРСУ, выделялось 73 миллиона рублей. Но работы так и не были приняты из-за выявленных лабораторией «Стройконтроля» нарушений. Причина та же, что и на Олимпийской, считает Сергей Шаль: несогласованность действий подрядчика и заказчика, то есть городских властей. Руководители ООО ДРСУ подтверждают: общались с заказчиком в основном по почте.

Чиновники возражают на упреки подрядчиков, но в конце концов заверяют: в 2022 году провальный 21-й не повторится. Работа над ошибками проведена, резюмирует Шаль.

«У нас почему-то система часто работает по принципу „каждый суслик агроном“. Эти вещи нужно исключать, нужен прямой ежедневный контакт между подрядчиком и заказчиком. Это не только у вас, примеров масса. Это приводит к ситуациям, когда деньги не освоены, освоены неправильно. А нужен результат, его видит каждый автомобилист. А результат у вас — деньги не освоены, подрядчик все переделывает», — снова выговаривает вице-губернатор мэру Максиму Пекарскому и и. о. начальника УЖКХ Владимиру Нуждину.





По словам вице-губернатора, в 2021-м году губернатор Алексей Текслер выделил Златоусту на ремонт дорог серьезные деньги — 230 миллионов рублей. И часть этих средств так и не была освоена, а из запланированных к ремонту 16 километров городских магистралей приемку прошли только три километра. Сергей Шаль уточняет: именно для сферы дорожного строительства неосвоение выделенных бюджетных средств — редкая ситуация.

«Есть большие претензии к качеству дорог, отремонтированных в прошлом году: колейность, выщелачивание верхнего слоя, неправильно установленные бордюры, несоблюдение разуклонки. Основная причина — отсутствие контроля в ходе работ. По окончании работ контроль был произведен: привлекалась лаборатория, специалисты констатировали плохое качество. Но ведь теперь по факту теперь надо потратить еще столько же денег. У подрядчиков их нет, они у вас скоро разорятся», — напоминает вице-губернатор.

По словам Алексея Нечаева, в текущем году Златоуст получил на дорожную инфраструктуру даже больше, чем в провальном 2021-м — к 40 миллионам на электротранспорт и 82 миллионам на дороги, запланированным уже давно, губернатор добавил на капремонт улиц еще 140 миллионов. Ремонт уже запланирован на шести улицах, например, на 30 и 40 лет Победы.

«Основная задача на лето 2022-го — не допустить ошибок прошлого года, чтобы все было сделано качественно. Межремонтный период дорог — 12 лет, надеюсь, с учетом всего вышесказанного новые дороги будут служить златоустовцам и дольше», — подводит Сергей Шаль итоги поездки.