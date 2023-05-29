Сергей Седнев: каждые сто лет Россия остужает горячие головы своих врагов

Только сильная армия может остановить притязания Запада

Подготовленная и сильная армия сможет остановить внешние стремления к порабощению нашей Родины. Об этом заявил зампредседателя областного Совета ветеранов, полковник запаса Сергей Седнев, передает корреспондент ИА «Первое областное». По его словам, многие наши земляки уже защищают нашу страну. Он вспомнил о ратных делах во время наполеоновских войн, когда русская армия прошла по территории Европы. В следующем столетии Красная Армия победным маршем дошла до Берлина.

«В 1945 году наши земляки стали участниками уже традиционного освобождения Европы. К сожалению, память у наших европейских правительств недолговечна, и каждые 100 лет их жадные взоры на восток, на нашу страну перерастают в воинственное противостояние. И каждые сто лет нашей стране приходится остужать их горячие головы. Кто спасёт миллионы людей нашей страны и остального „русского мира“ от новых фашистов? Только сильная, подготовленная и обученная профессиональная армия!», — отмечает Сергей Седнев.

Полковник запаса призвал мужчин стать профессиональными защитниками Отечества. Сделать это можно через заключение контракта с Минобороны. Кстати, многие из ветеранов боевых действий решили снова взять в руки оружие и заключили контракт. Те, кто по объективным причинам не может уйти за «ленточку», стали активно помогать фронту сборами гуманитарной помощи как для наших бойцов, так и для мирных жителей освобожденных территорий.

«Сегодня вся наша страна находится на переломном этапе своей истории. Как уже неоднократно отмечалось, вновь грязные руки наших врагов тянутся задушить Россию. Тысячи наших земляков сегодня с оружием в руках защищают нашу страну на Украине. Сотни — награждены государственными наградами. Десять из них за совершённые подвиги были удостоены звания Герой Российской Федерации, к сожалению, один из них — Антонов Александр Сергеевич посмертно. Мы знаем об их беспримерном подвиге, и мы гордимся ими», — заключил зампредседателя областного Совета ветеранов.