Сергей Полушкин: «Ничего принципиально нового с введением санкций для нас не произошло»

Председатель ветеранской организации из Кусы прокомментировал спецоперацию на Украине и ее экономические последствия

Председатель совета ветеранов Кусинского района Сергей Полушкин поделился с ИА «Первое областное» своим мнением по поводу проводимой на Украине специальной военной операции, а также прокомментировал санкции, введенные против России западными странами.

«Мое личное мнение и мнение окружающих меня людей о специальной военной операции на Украине полностью совпадает с позицией нашего президента. Я безусловно одобряю принятое президентом решение и разделяю цели спецоперации — демилитаризацию и денацификацию Украины. Причины, побудившие руководство страны провести спецоперацию, были исчерпывающе изложены в обращении главы государства. Они веские и вполне достаточные», — уверен собеседник агентства.

Также Сергей Полушкин прокомментировал санкции, которые зарубежные государства наложили на Россию из-за проводимой ею спецоперации на Украине. По его мнению, санкции говорят о том, что западные страны никогда на самом деле не рассматривали Россию как равноправного партнера.

«Никто с нами не собирался говорить открыто, а все эти разговоры о рынке были сказками. Я родился и вырос в стране, которая всегда была под санкциями. Я имею в виду СССР. У нас был, по сути, натуральный обмен: мы обменивали свои природные ресурсы на станки и другое необходимое для экономики оборудование. Так что сейчас ничего принципиально нового с введением санкций для нас не произошло», — считает председатель ветеранской организации.