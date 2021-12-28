Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса и вводить дистант в школах после Нового года. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, сообщает сегодня, 28 декабря, пресс-служба Рособрнадзора.
«После зимних каникул мы будем использовать очный формат. Дистант — в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как пройдут праздники. Пока идем в графике», — сказал Сергей Кравцов.
Решение о досрочном уходе на каникулы, по словам министра просвещения, каждый регион принимает сам. В школах Челябинской области оно не принималось.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города