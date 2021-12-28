Минпросвещения не планирует продлевать зимние каникулы из-за пандемии коронавируса и вводить дистант в школах после Нового года. Об этом заявил глава министерства Сергей Кравцов, сообщает сегодня, 28 декабря, пресс-служба Рособрнадзора.

«После зимних каникул мы будем использовать очный формат. Дистант — в исключительных случаях, если это будет как-то связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим ситуации, чтобы этот формат использовать или продлевать каникулы. Будем смотреть, как пройдут праздники. Пока идем в графике», — сказал Сергей Кравцов.
Решение о досрочном уходе на каникулы, по словам министра просвещения, каждый регион принимает сам. В школах Челябинской области оно не принималось.