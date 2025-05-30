Сергей Космачев поздравил юных пациентов онкобольницы Челябинска с Днем защиты детей

Начальник областного полицейского главка вручил подарки и спортинвентарь

В преддверии Международного дня защиты детей начальник областного полицейского главка Сергей Космачев вместе с председателем совета ветеранов Валерием Маскаевым посетил детскую онкологическую клиническую больницу, чтобы поздравить ребят с наступающим праздником.

«Вы — наше будущее, наша надежда! Мы верим в вас и желаем всего самого доброго, крепкого здоровья и много радости в жизни!», — обратился он к детям.

Начальник главка вручил детям подарки: наклейки, колонки, развивающие игры. Вместе с Валерием Маскаевым он также передал спортивный инвентарь для организации досуга выздоравливающих ребят. Главный врач онкобольницы Надежда Налетова выразила искреннюю благодарность за постоянную помощь и поддержку.

В ходе визита Сергей Космачев и Надежда Налетова обсудили возможность создания и оборудования игровой площадки для ребят, чтобы сделать их пребывание в больнице более комфортным и радостным.