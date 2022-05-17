Сергей Кириенко выступил с речью на открытии марафона «Новые горизонты»

Мероприятия проходят в Москве и других российских городах с 17 по 19 мая

В России во вторник, 17 мая, стартовал просветительский марафон «Новые горизонты». На площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье выступают более 150 лекторов и наставников. На открытии с речью выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Мир меняется необратимо. Понятное человеческое желание „Давайте немножко подождем, все вернется, как было раньше“. Оно не вернется! Мир поменялся на наших глазах и продолжает меняться необратимо. Нельзя подождать. А если подождать, это означает, что этот новый мир просто будут формировать без нас с вами», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он отметил, что уход иностранных брендов с российского рынка открывает уникальные возможности для страны.

Напомним, мероприятие проходит с 17 по 19 мая. В течение трех дней любой житель страны может подключиться к марафону и послушать лучших лекторов и наставников. В их роли выступят государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры. Среди них министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, народный артист Константин Хабенский, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич и многие другие.