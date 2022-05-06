Сергей Кириенко посетил освобожденный Мариуполь

Первый заместитель главы администрации президента России осмотрел окрестности «Азовстали», завод имени Ильича, а также морской порт

Сергей Кириенко в ходе поездки в Мариуполь пообщался с местными жителями. Ключевыми вопросами встречи стали помощь пострадавшему населению и восстановление гражданской инфраструктуры, в том числе с помощью регионов РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Накануне ночью глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Донбасс посетили Сергей Кириенко и секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Они побывали в Мариуполе, осмотрели окрестности «Азовстали», завод имени Ильича, а также морской порт.

«Общение Кириенко с местными жителями было посвящено в основном восстановлению гражданской инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшему населению», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Также собеседник добавил, что «в этой работе примут активное участие российские регионы». По его данным, в Донецк уже приезжали представители ряда администраций субъектов России.

Помимо Мариуполя, делегация побывала и в Волновахском районе и на Донском химико-металлургическом заводе.

Андрей Турчак в своем телеграм-канале опубликовал видеозапись выступления Кириенко в Мариуполе на площади Ленинского Комсомола. Первый замглавы администрации РФ, отметил, что парад Победы и акцию «Бессмертный полк» в этом году в Донецке или Луганске проводить не будут. Но подчеркнул, что скоро придет время, когда парады и «Бессмертный полк» пройдут по улицам городов Донбасса.