Сергей Ефремов: «Против нас воюют не ВСУ, а американские выкормыши с идеологией Бандеры!»

Жители Усть‑Катава поделились своими мыслями о спецоперации на Украине

Председатель усть-катавского общества инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» Сергей Ефремов с самого начала специальной военной операции переживает, что его организация получит пополнение из пострадавших на Украине российских бойцов. Тем не менее он уверен: переход войсками российско-украинской границы 24 февраля был необходим. С Сергеем Ефремовым солидарна сотрудница администрации Усть-Катава Наталья Хужина.



«Я полностью поддерживаю решение нашего президента о проведении специальной военной операции на территории Украины. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры НАТО, направленной на наше уничтожение, мы не имели права. Наш долг — защитить наших братьев, которых методично уничтожали восемь лет. Это был настоящий геноцид.

Война идет не между Россией и Украиной, а между Россией и коллективным Западом. На Украине против нас воюют не ВСУ, а американские выкормыши с идеологией Бандеры и Гитлера. Обычные люди на Украине заждались справедливости и спокойствия, а Запад (Америка и Европа) окончательно сбросил маски и бросился воевать информационно, психологически и экономически.

Мучительно думать о том, что некоторые из россиян вернутся домой с увечьями либо совсем не вернутся... Переживаю за всех: за своего знакомого молодого товарища, который сейчас служит по контракту в Вооруженных силах РФ и находится на территории Украины, и за своего друга детства, с которым дружили со школьной скамьи. Создав семью, он уехал из Усть-Катава жить на Украину и находится сейчас в Днепре», — рассказал председатель общества инвалидов Усть-Катава «Вера, Надежда, Любовь».Сергей Ефремов.

Наталья Хужина, сотрудник администрации Усть-Катава, надеется, что ждать финала операции осталось недолго.

«Я не могу проявлять равнодушие в тот момент, когда разгораются такие страшные события на территории Украины, когда рушится мирная жизнь, когда бомбы летят в жилые дома, в детские сады, больницы и школы. Я за мир между народами, за историческую справедливость и собственную безопасность. Уверена в эффективности принятых решений по специальной военной операции по обеспечению безопасности России. Понимаю, что мир не будет прежним, всё меняется. И оценку происходящему в современности нужно давать объективную. Переживаю за судьбу наших военнослужащих, а также за судьбу мирного населения. Верю в торжество разума и надеюсь на скорейшее разрешение конфликта между нашими государствами», — рассуждает Наталья Хужина.