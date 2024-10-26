Сергей Бредихин: «Цыгане — это часть российского общества уже много веков подряд»

Социолог и доцент кафедры социологии ЮУрГУ развеял мифы о цыганах

После убийства женщины в Коркино в сети стали все чаще обсуждать цыганские диаспоры, при этом многие обращаются к стереотипам об этом этносе, написал в своем телеграм-канале кандидат философских наук, доцент кафедры социологии ЮУрГУ, заведующий сектором Научно-практического центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде Сергей Бредихин. Как человек, много лет проработавший в сфере нацполитики, он решил поделиться научным взглядом на историю и культуру цыган, подчеркнув, что они на протяжении многих веков являются неотъемлемой частью российского общества.

По его словам, история цыганского народа начинается в Индии. В России первые цыганские общины начали появляться в XVII веке. В Российской империи цыгане получили официальный статус и были приписаны к различным сословиям: мещанам, купцам и даже дворянам.

Сергей Бредихин подчеркнул, что цыгане — это не монолитный народ. В России проживают несколько различных цыганских групп:

русска рома — самая многочисленная группа, традиционно проживающая в центральной России;

влахи — потомки цыган из Валахии;

кэлдэрары — известные своим мастерством работы с металлом;

крымские цыгане;

сибирские цыгане.

У всех — свои традиции и особенности, но в целом цыганская культура основана на строгих моральных принципах и уважении к старшим.

«Существует свод неписанных правил — „романипэ“, регулирующий поведение внутри общины. Он включает: уважение к старшим, заботу о детях, взаимопомощь внутри общины, строгие правила гигиены, а а также культ семьи и брака. Многие не знают, что у цыган существует сложная система внутреннего правосудия — „крис“, где старейшины разбирают конфликты и принимают решения, обязательные для исполнения»,— рассказал Сергей Бредихин.

По его словам, вокруг цыган ходит немало мифов, главный из которых — «все цыгане ведут кочевой образ жизни». На самом деле, большинство ведут оседлый образ жизни уже несколько поколений подряд на определенных территориях, в том числе в Челябинской области.

Развеял Сергей Бредихин и второй миф, что якобы все цыгане не имеют образования.

«В реальности современные цыганские семьи часто придают большое значение образованию детей. Есть цыгане-ученые, врачи, юристы, педагоги»,— подчеркнул он.

Также он добавил, что вопреки распространенной информации, не все цыгане живут изолированно. Большинство интегрировано в российское общество, но при этом сохраняет свою культурную идентичность.

Кроме того, цыгане вносят большой вклад в развитие культуры и общества, и во многих произведениях классиков присутствуют цыганские мотивы.

«Так почему же периодически возникает напряжение в отношении цыган? Здесь все достаточно просто: культурные различия и исторические особенности иногда создают почву для непонимания. Некоторые группы цыган трепетно сохраняют свои традиции и культуру и не всегда легко идут на адаптацию к современным социальным институтам. Коллективистская культура, характерная для цыганских общин, также довольно сильно отличается от индивидуалистической культуры современного города»,— разъяснил Сергей Бредихин.

При этом он подчеркнул, что цыгане — это часть российского общества уже на протяжении многих веков, и многие цыганские семьи успешно интегрированы в него. Также Сергей Бредихин призвал помнить, что любой народ разнообразен, и оценивать людей нужно по их личным качествам и поступкам, а не по этнической принадлежности.