Сергей Бердников проверил ход работ в оздоровительном центре «Горный ручеёк»

Главе Магнитогорска показали, что изменилось в учреждении.

Ход ремонтных работ в детском оздоровительном центре «Горный ручеёк» проверил мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Глава города ознакомился с изменениями, произошедшими на территории учреждения. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска. Представители мэрии также отметили, что детей в оздоровительном центре ждёт несколько нововведений.



«Теперь юных магнитогорцев будут радовать новая спортивная площадка и уникальный городок „Эрафия“. Также по периметру учреждения заменили ограждение, установили новые теневые навесы и отремонтировали лестничный марш»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Отметим, «Горный ручеёк» расположен в 57 километрах от Магнитогорска на территории Башкортостана. Его учредителем является администрация металлургического города. Само учреждение рассчитано на одновременное проживание 660—825 детей и обслуживающего персонала. «Горный ручеёк» работает по заездам длительностью от 14 до 18 дней и принимает детей круглый год.