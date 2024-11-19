Сергей Авдеев навестил в больнице получившего ожоги мальчика

Пятиклассник Тимофей упал в коммунальную яму

Заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев навестил в больнице пятиклассника Тимофея, который упал в коммунальную яму с кипятком и обжог кисти и ноги, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ребенок окружен заботой врачей. Сергей Авдеев передал ему его любимые бананы, йогурты, соки и творожки», — замечают в пресс-службе.

Медики говорят, что состояние ребенка стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, мальчик провалился в яму с горячей водой во дворе дома на Комсомольском проспекте 17 ноября.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статьи 238 УК РФ).