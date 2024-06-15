Серфинг на Шри-Ланке: сколько стоит и что для этого нужно

В Международный день серфинга рассказываем о покорителях волн

Волны, ветер и чувство свободы. Сегодня празднуется день тех, кому подвластна водная стихия. В третью субботу июня отмечается Международный день серфинга. Челябинка Алена Самигуллина рассказала ИА «Первое областное», как она встала на доску и нужен ли для этого инструктор.

Серфинг — это катание на доске на гребне волны. Для занятий этим видом спорта нужно ехать к морю или океану. В России он набирает все большую популярность.

Алена вместе с мужем давно хотели попробовать обуздать волны. Спустя месяц поисков места для катания остановились на Шри-Ланке — мекке для серферов.

«Это оказалось сложнее, чем я думала. Но это так классно! Эмоции не передать. Чтобы освоить основы, потребовалось пару часов. Все зависит от физических данных, от понимания, как это работает, от спота (место, где есть волны) для катания и волн»,— поделилась эмоциями девушка.

С бухты-барахты встать на доску и поймать волну все-таки не получится. Во-первых, нужна физическая подготовка, а во-вторых, инструктор. То есть самостоятельно научиться кататься можно, но займет это больше времени. И никто не даст гарантии, что позже не придется переучиваться.

«Встав с дивана, сложно будет научиться кататься на серфе. Нужно также уметь держать баланс. Тогда будет проще. Небольшие волны — залог успеха для новичков. Не стоит бежать на огромные волны, как только встали на доску. Покайфуйте на маленьких, поймайте чувство скольжения»,— отметила Алена.

Алена серфила пока что только на Шри-Ланке, в городах Велигама и Хиккадува. В первом случае арендовать доску на час стоило 200 рублей. За весь день предлагали заплатить тысячу.

«А вот русский инструктор — дорогое удовольствие — от 65 долларов за час. Местного инструктора можно взять за 35 долларов. И объясняет он на английском. В Хиккадуве аренда чуть дороже и спот сложнее. Зато там можно было полюбоваться на катание профессионалов, которые, как в фильме, серфят в „трубе“»,— добавила Алена.

За три недели отдыха девушка потратила на серфинг около 15 тысяч рублей. Однако затраты на отпуск могут взлететь, если случайно сломаешь взятую в аренду доску.

«Если на споте сломаешь прокатную доску, то штраф 500 долларов. Даже знаю ребят, которые „вложились“ в этот спорт таким образом»,— предупредила челябинка.

Попробовав один раз обуздать волны, вряд ли можно в дальнейшем забыть об этом виде спорта. Улучшать навык можно, занимаясь вейксерфингом (катание на доске за катером), а также прокачивая баланс, отметила девушка.

В будущем челябинка мечтает заняться серфингом на Камчатке. Однако там это удовольствие обойдется дороже. Помимо инструктора (стоимость группового обучения начинается от шести тысяч рублей, а индивидуальное — от 13) понадобится гидрокостюм.

В России споты для катания можно также найти в Сочи, Крыму, на Курильских островах, Сахалине, Санкт-Петербурге, во Владивостоке и других местах, где есть море или океан.