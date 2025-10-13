Середина октября в Челябинской области выдастся дождливой

В регионе немного потеплеет

На наступившей неделе в Челябинской области будут часто идти дожди. При этом температура будет подниматься до 6—10 градусов. Ветер станет чуть тише. Подробнее о погоде с 13 по 19 октября — в материале ИА «Первое областное».

«Новая неделя обещает частые осадки, которые обеспечат наступающие атмосферные фронты циклона, действующего на европейской территории России»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня еще холодно — до +2 градусов. Со вторника температура начнет подниматься и к четвергу достигнет +9 градусов. После вновь ожидается небольшое понижение до +5. Вся неделя выдастся пасмурной, почти каждый день будет идти дождь.

На юге области температура воздуха может подняться до +12 градусов. Также хмуро, но дождей будет меньше.

На севере региона выше +8 температура не поднимется. И ни дня не обойдется без дождя.

Возможно, к выходным погода пойдет на поправку — следите за точными ежедневными прогнозами на нашем сайте.