Середина декабря в Челябинской области выдастся холодной и снежной

Потепление будет кратковременным

Наступившая неделя в Челябинской области выдастся холодной. Лишь в пятницу температура поднимется до слабого минуса, но уже в выходные снова резко похолодает. В Челябинске осадков ожидается немного, на севере области небольшой и умеренный снег будет идти почти каждый день. Подробнее о погоде с 15 по 21 декабря — в материале ИА «Первое областное».

С понедельника по четверг температура будет сохраняться ниже −10 градусов на всей территории области. В четверг, 18 декабря, регион окажется в теплом секторе циклона, температура начнет постепенно подниматься и к пятнице достигнет −2 градусов. Но уже в ночь на субботу на Южном Урале резко похолодает до минус 15—19 градусов.

«В тылу циклона ожидается очередное арктическое вторжение, следствием которого будет формирование над Уралом в выходные холодного антициклона»,— уточнили в Уральском Гидрометеоцентре.

В Челябинске существенные осадки ожидаются лишь сегодня. В среду, пятницу и воскресенье синоптики прогнозируют слабый снег.

На севере области вся неделя будет снежной. Сильные осадки пройдут в пятницу с приходом тепла, а также в воскресенье после резкого похолодания.

На юге региона существенный снег ожидается сегодня и в пятницу.

В соседней Башкирии морозы усилятся к середине недели, передает Башинформ.ру.

