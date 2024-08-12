Середина августа в Челябинской области будет прохладной и дождливой

Ночные температуры могут опускаться ниже +10 градусов

На наступившей неделе в Челябинской области солнца будет мало, почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в Челябинске будет держаться на отметке +18 градусов, в отдельных районах региона ниже. Подробнее о погоде с 12 по 18 августа — в материале ИА «Первое областное».

«Предстоящая неделя пройдет под знаком циклона, ожидается преобладание облачной погоды с дождями. Частный циклон в районе Казани — Уфы объединится с основным циклоном, и эта воздушная депрессия надолго испортит погоду в Предуралье и непосредственно на Урале»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске на протяжении всей недели ночная температура будет опускаться до +12 градусов, дневная — подниматься до +18 градусов. Лишь во вторник синоптики обещают повышение до 20 градусов тепла. Небольшие дожди, в отдельные дни умеренные.





В горных районах температура будет держаться на отметке +16 градусов. Во вторник вероятна гроза. Неделя также выдастся дождливой.

На юге региона понедельник — единственный день, когда температура поднимется чуть выше +20 градусов. В последующие дни синоптики также обещают +18 градусов. Без осадков не обойдется и здесь.

В целом по региону дневная температура будет варьироваться в пределах от +15 до +20 градусов.

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