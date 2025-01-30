«Сердце на передовой»: боевые товарищи на СВО стали второй семьей для южноуральца

Совсем скоро он вновь вернется на фронт

Игорь — многодетный отец, работал на РЖД начальником участка производства. Когда началась СВО, он не смог остаться в стороне и не отправиться на фронт. Под конец его отпуска журналист ИА «Первое областное» встретилась с бойцом с позывным «Челябинск» и его семьей.







«С моего участка забирали парней по мобилизации. Со всеми ними я отработал много лет, был близко знаком. Не мог на это все спокойно смотреть и остаться в стороне», — рассказывает Игорь.

Тогда он заключил добровольческий контракт. И по настоящее время находится на СВО, отражая атаки противника и выполняя боевые задачи.

Это не первый его боевой опыт. Срочную службу он проходил в 1995—1996 годах, тогда началась первая чеченская кампания.

Когда он прибыл на СВО, то сразу погрузился в атмосферу реальной военной жизни.

«Мы приехали вечером. В 10 утра должно было быть построение, распределение, и к нам прилетел „Хамерс“», — вспоминает он.

Тогда погибли три его боевых товарища. Ему тяжело даются те воспоминания.

«Началась наша закалка», — говорит он.

Сравнивая боевые действия в Чечне и те, которые идут сейчас, понимаешь существенную разницу.

«Каждая война не может быть сопоставима. Все развивается, время идет вперед, на фронте все по-другому теперь. Эта дроновая, БПЛА здесь, все другое», — рассказывает Игорь.

Самое тяжелое для него было, уходя на СВО, оставить детей и супругу.

«Когда я уезжал в 2022 году, младшему третий год шел, он не понимал, куда я еду. Когда я приехал через полтора года в отпуск, он не слезал с рук», — с трепетом вспоминает он.

Но сейчас на передовой его тоже ждет семья — боевые товарищи, братья, которых он оставить не может.

«Когда мы делим последнюю каплю воды или кусочек хлеба, когда в различных ситуациях тебе протянут руку помощи, вытянут, прикроют собой — таких примеров можно много приводить, — неужели это не братишка? У нас очень хорошие отношения. Если кто-то ошибается, всегда нужно помочь человеку, нежели толкать его глубже в яму», — рассказывает Игорь.

И во время нашей беседы в Челябинске его команда зашла на задание без него.

«Всегда переживаю за парней. Постоянное общение с ними. И думаешь: „Поскорее бы к ним, туда отправиться“. А они меня оттуда успокаивают, говорят: „Не переживай, сами справимся, отдыхай“», — делится он.

В боевых условиях, безусловно, бывает тяжело, и здесь спасают разговоры.





«Себя настраиваем, больше разговариваем на домашние темы, у кого какие проблемы дома, чтобы как-то отстраниться от войны и поговорить о гражданской жизни», — говорит Игорь.

Для него дело чести — приблизить скорейшую победу.

«Мой прадед воевал, вернулся с фронта без ноги и глаза. Он, как мой ангел-хранитель, наблюдает за мной сверху. Мне было бы стыдно все бросить. Наш долг — довести это до победы, закончить это дело и вернуться к семьям», — с дрожью в голосе говорит боец.

Очень греет душу бойцов, когда получаешь весточки.

«Письма, рисунки детей, читаешь, расклеиваешь у себя в блиндаже. Не так давно подарили чебурашку с вышитым моим позывным „Челябинск. Это мой талисман», — делится он.

С собой у него всегда браслет, сплетенный дочкой, который напоминает о семье и доме.





Дома его очень ждут дети и супруга Светлана. Кстати, в одном из отпусков они с супругой повенчались.

«Ежедневная суета с детьми, работа, вся эта рутина не дает места неприятным мыслям, за счет этого спасаешься. В любом случае это тяжело, сложно. Иногда позволяю себе поплакать, но дети сразу прибегают ко мне, мы все поплачем и дальше продолжаем жить. Ему там тоже тяжело, переживает, как мы тут», — делится Светлана.





Совсем недавно Игорь и его отряд получили гуманитарную помощь от губернатора Челябинской области с помощью его супруги Ирины Текслер.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо не только от себя, но и от всех парней. Помощь пришла именно в тот момент, когда мы в ней очень нуждались. Запчасти на большие автомобили и большой квадрокоптер. В тот момент приехала целая фура запчастей — я просил шесть, пришло двадцать. Обулся весь дивизион, и все кричали — ура, что такое возможно», — говорит Игорь.