Сенсорный зал для детей с ОВЗ подарила Ирина Текслер карталинской школе

Сегодня общественный деятель посетила ребят

Сегодня, 10 февраля, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер в Карталинском районе посетила коррекционную школу для учащихся с ОВЗ, которой ранее Фонд 2020 подарил сенсорно-динамический зал «Сова-нянька». Общественный деятель побеседовала с педагогами, а также рассказала журналистам о том, зачем ребятам с ограниченными возможностями здоровья такой зал.

Коррекционная школа работает уже на протяжении восьми лет. На сегодняшний день в ней обучаются 75 детей с интеллектуальными нарушениями и расстройством аутистического спектра. Для развития последних необходим сенсорно-динамический зал «Сова-нянька», стоимость которого около полутора миллиона рублей. Руководство школы обращалось за помощью в его приобретении в различные ведомства и к бизнесу. Но ничего не вышло. Тогда руководитель школы Елена Маркова обратилась к Ирине Текслер.

«Когда мы пообщались, я поняла, насколько они хотят помочь детям, что это оборудование действительно им необходимо. Перед новым годом Фонд 2020 заказал его и сегодня мы уже увидели, как дети на нем занимаются»,— рассказала Ирина Текслер.

По ее словам, такой зал очень полезен для детей, так как они начинают лучше воспринимать себя, свое тело, у них задействованы оба полушария мозга. Все это отражается не только на их здоровье, но и настроении.

Кроме того, Фонд 2020 передал интерактивное оборудование в два карталинских детских сада. Детский сад № 155 получил интерактивный пол Magium с проектором, а детсад № 82 — интерактивную песочницу и интерактивный комплекс «Умное зеркало ArtikMe», который помогает в работе логопеда.