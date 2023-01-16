Сенаторы предлагают закон о выдаче бесплатной земли Героям России

Участок можно будет использовать для ведения фермерского хозяйства

Сенаторы Совета Федерации намерены внести в Госдуму законопроект о наделении Героев России правом получения в собственность бесплатной земли. Об этом стало известно «Ведомостям», где сослались на текст законодательной инициативы и прилагаемые к нему документы. Речь идет о предоставлении земельного участка под крестьянское (фермерское) хозяйство. Гражданам, имеющим этот высокий статус, предлагают передавать землю в собственность, причем вне очереди.

Авторами данного законопроекта являются сенаторы Андрей Турчак, Дарья Лантратова и Виктор Бондарев. В пояснительной записке к документу говорится, что близкие члены семьи Героя России получат право получения земли под фермерское хозяйство по наследству. Это предложение связано с тем, что могут быть случаи, когда Герой РФ не смог воспользоваться такой льготой при жизни. Также допускается передача данного права, даже если человеку присвоили это звание посмертно.

«У нас в стране около 600 Героев [России], кто-то из них уже воспользовался льготным предоставлением земли, но кто-то еще не реализовал свое право, к тому же есть семьи, где герой не воспользовался этим правом при жизни», — цитирует издание соавтора проекта депутата Госдумы Юлию Оглоблину.

По ее словам, если такая инициатива будет поддержана и принята в нашей стране, то порядок предоставления участка будет определять регион. Размеры выделяемой земли определят в соответствии с действующим законодательством. Сейчас землю могут выделить только под ИЖС, для ведения личного подсобного хозяйства или для садоводства и огородничества.