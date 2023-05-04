Российский сенатор предложил запретить электросамокаты в Челябинске и по всей стране

Андрей Клишас уверен, что пользоваться опасным транспортом можно только в парках

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в разговоре с ТАСС заявил, что электросамокатам не место на улицах городов.

«По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов», — заявил Клишас.

Сезон электросамокатов в Челябинске открылся раньше обычного. Уже в конце марта на улицах появились первые самокаты популярного кикшеринга Whoosh. По данным этого оператора, в 2022 году услугами кикшеринга воспользовался почти каждый десятый челябинец, пользователи сервиса проехали по городу в общей сложности 2,5 млн километров. В 2023 году летом в городе количество самокатов только кикшеринга Whoosh увеличится до 2,2 тысячи экземпляров.

Напомним, с 1 марта 2023 года самокаты — полноценные участники дорожного движения. Правила перемещения на них закреплены в ПДД: начали действовать ограничения по возрасту управляющего, максимальной скорости и территории перемещения.